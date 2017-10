Лёв: "Я доволен победой над Северной Ирландией"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Северной Ирландии.

"Я доволен. Мы забили два быстрых гола. В Чехии тоже открыли счёт в дебюте, но потом потеряли контроль. В этот раз такого не произошло - во втором тайме всё было под контролем. Правда, в концовке немного сбавили обороты" - приводит слова Лёва Four Four Two.

Не пропустите видеообзор матча Северная Ирландия – Германия. | http://soccernews.ru