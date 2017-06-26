Лев: "Я вижу девять хороших игроков в составе сборной России"

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Лев: "Я вижу девять хороших игроков в составе сборной России"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что сразу целая группа футболистов сборной России могла бы заиграть в Бундеслиге.

"Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер - хотя он и допускал ошибки, конечно - он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.

Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая", - сказал Лев.

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