Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football

1 Теги джанлуиджи буффоникер касильясмануэль нойерэдвин ван дер саргордон бэнкслев яшин

Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football

Советского голкипера Льва Яшина могут признать лучшим вратарём в истории футбола.

Авторитетный журнал France Football включил легенду московского "Динамо" в список из 10 номинантов.

Помимо Яшина туда вошли Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

Лучшего вратаря в истории определят 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

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