Левандовски 3-й игрок, который забил более 20 голов в нынешнем сезоне в чемпионате

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Левандовски 3-й игрок, который забил более 20 голов в нынешнем сезоне в чемпионате
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в матче 18-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (4:0).

Благодаря этому на счету футболиста стало 20 голов в Бундеслиге в нынешнем сезоне. Таким образом, поляк стал третьим игроком среди топ-5 европейских чемпионатов, который преодолел отметку в 20 голов в сезоне-2019/20.

Ранее подобное удалось нападающему "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 23 гола, а также форварду "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру (20).

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Левандовски рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
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