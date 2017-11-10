Левандовски: "Баварии" необходимо покупать топовых игроков"

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Левандовски: "Баварии" необходимо покупать топовых игроков"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски считает, что мюнхенский клуб должен бороться за топовых игроков на трансферном рынке.

"Все видят, сколько денег топ-клубы тратят на трансферы. "Бавария" должна поступать также, чтобы соответствовать этому уровню. Мы обязаны бороться за лучших игроков мира. Любой клуб должен подписывать топ-футболиста каждые 2-3 года, чтобы усиливать состав", - приводит слова Левандовски Bild.

Стоит отметить, что трансферным рекордом "Баварии" является покупка полузащитника Корентена Толиссо у "Лиона" за скромную по нынешним временам сумму - 41,5 миллион евро.

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