Левандовски: "Бавария" может обыграть ПСЖ в Мюнхене со счетом 4:0"



Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что его команда еще может занять первое место в своей группе в Лиге Чемпионов.

"Бавария" всегда будет бороться за первое место. Для этого нам нужно победить ПСЖ со счетом 4:0. Верю, что это возможно на нашем стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Мы приложим для этого все силы", - приводит слова Левандовски Goal.com.

Напомним, что в первом круге "Бавария" проиграла ПСЖ в гостях со счетом 0:3.

После пяти туров "Бавария" с 12 очками занимает второе место в группе, отставая от лидирующего ПСЖ на три очка.

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