Левандовски: "Бавария" просто не может быть в лучшей форме, чем сейчас"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оценил готовность своей команды к матчам против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Я переживаю хороший период своей карьеры, а команда просто не может быть в лучшей форме, нежели находится сейчас", - приводит слова 29-летнего нападающего чемпионов Германии AS.

Напомним, Левандовски озвучил свои намерения сменить команду. | soccernews.ru