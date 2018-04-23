Левандовски: "Бавария" просто не может быть в лучшей форме, чем сейчас"
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оценил готовность своей команды к матчам против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Я переживаю хороший период своей карьеры, а команда просто не может быть в лучшей форме, нежели находится сейчас", - приводит слова 29-летнего нападающего чемпионов Германии AS.
Напомним, Левандовски озвучил свои намерения сменить команду. | soccernews.ru
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