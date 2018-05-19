Левандовски дал согласие на переход в клуб АПЛ

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски летом может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Mirror, поляк дал согласие на переход в "Челси", где он может стать заменой Альваро Морате, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Левандовски также заинтересованы ПСЖ и "Реал".

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