Левандовски дал совет руководству "Баварии"

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Левандовски дал совет руководству "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски дал совет руководству мюнхенского клуба, сообщает Eurosport.

По информации источника, польский бомбардир считает, что любая команда нуждается в обновлении каждые два-три года.

В связи с этим, Левандовски порекомендовал "Баварии" чаще покупать топ-игроков.

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