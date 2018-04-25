Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски дал загадочный ответ по своему будущему.

" Может ли противостояние с "Реалом" поспособствовать моему возможному уходу? Будет лучше, если я ничего не скажу по этому поводу ", - приводит слова 29-летнего нападающего немецкого гранда Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, Бэйл высказался о возможном переходе Левандовски в "Реал". | soccernews.ru