Левандовски дал загадочный ответ по своему будущему

Теги роберт левандовскиреал мадридбавария мюнхен

Левандовски дал загадочный ответ по своему будущемуФорвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски дал загадочный ответ по своему будущему.

"Может ли противостояние с "Реалом" поспособствовать моему возможному уходу? Будет лучше, если я ничего не скажу по этому поводу", - приводит слова 29-летнего нападающего немецкого гранда Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, Бэйл высказался о возможном переходе Левандовски в "Реал". | soccernews.ru

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