Левандовски догнал Иммобиле в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в игре против "Айнтрахта" (5:2).
Как сообщает Gracenote Sports, поляк забил 27-й гол в текущем сезоне Бундеслиги и теперь вместе с Чиро Иммобиле делит первую строчку в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы.
Всего в этом сезоне Левандовски провел 35 игр, в которых забил 41 гол и отдал 5 ассистов.
Отмечается, что Левандовски забивает более 40 голов пятый сезон кряду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|Байер Леверкузен
|27
|53
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|5
|РБ Лейпциг
|26
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18