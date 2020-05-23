Левандовски догнал Иммобиле в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в игре против "Айнтрахта" (5:2).

Как сообщает Gracenote Sports, поляк забил 27-й гол в текущем сезоне Бундеслиги и теперь вместе с Чиро Иммобиле делит первую строчку в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы.

Всего в этом сезоне Левандовски провел 35 игр, в которых забил 41 гол и отдал 5 ассистов.

Отмечается, что Левандовски забивает более 40 голов пятый сезон кряду.

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