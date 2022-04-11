Левандовски договорился о контракте с "Барселоной"

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Левандовски договорился о контракте с "Барселоной"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в летнее трансферное окно станет футболистом "Барселоны", сообщает TVP Sport.

По информации источника, форвард уже договорился с каталонским клубом о "многомиллионном" контракте сроком на три сезона.

Отмечается, что он сообщил руководству "Баварии" о своем решении не подписывать новое соглашение и переходе в "Барсу".

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет выручить за его трансфер 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в 29 матчах Бундеслиги, в которых забил 32 гола.

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