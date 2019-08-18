Левандовски: "Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что Филиппе Коутиньо быстро адаптируется в команде. Об этом сообщает Goal.

Напомним, накануне стало известно, что мюнхинцы арендовали футболиста у "Барселоны". В скором времени он подпишет контракт с клубом.

"Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в клубе. Он впишется в команду без особых проблем", - сказал Левандовски.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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