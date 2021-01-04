Левандовски едва не повторил достижение Герда Мюллера

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски едва не повторил достижение Герда Мюллера

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был близок к рекорду легендарного Герда Мюллера.

Звёздный поляк забил 19 мячей в 14 турах текущего розыгрыша Бундеслиги. Это второй результат в истории турнира.

Левандовски едва не повторил достижение Мюллера, в активе которого было 20 голов за указанный период в сезоне 1968/69.

Не пропустите: Флик прокомментировал волевую победу "Баварии" над "Майнцем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe

Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов