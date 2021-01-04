Левандовски едва не повторил достижение Герда Мюллера

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски был близок к рекорду легендарного Герда Мюллера.

Звёздный поляк забил 19 мячей в 14 турах текущего розыгрыша Бундеслиги. Это второй результат в истории турнира.

Левандовски едва не повторил достижение Мюллера, в активе которого было 20 голов за указанный период в сезоне 1968/69.

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