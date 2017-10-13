Левандовски: "Если бы не моя травма в Лиге Чемпионов прошлого сезона, у нас бы были все шансы достичь финала"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о Лиге Чемпионов прошлого сезона.

"Мы неплохо играли в первом сезоне Карло Анчелотти, и если бы не моя травма в Лиге Чемпионов, у нас бы были все шансы достичь финала. Сыграй я на 100% против "Реала", думаю, мы бы добрались до полуфинала, а потом, кто знает, может и выиграли бы Лигу Чемпионов" - приводит слова Левандовски Marca.

Напомним, что "Бавария" покинула турнир на стадии 1/4 финала уступив "Реалу".

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