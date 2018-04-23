Левандовски: "Если мы сыграем в нашу игру, у "Реала" могут быть проблемы"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о предстоящих матчах своей команды против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

"Когда вы дважды выигрываете Лигу Чемпионов, то понятно, что вы являетесь фаворитами, но это не значит, что "Реал" победит. Последние матчи показали, что мы находимся в хорошей форме, и теперь мы должны подумать о "Реале". Мы должны играть полностью сосредоточенными, и если "Мадрид" допустит ошибки, мы должны использовать их. Если мы сыграем в нашу игру, у "Реала" могут быть проблемы", - цитирует 29-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Левандовски оценил текущую форму "Баварии". | soccernews.ru