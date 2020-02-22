Левандовски: "Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундроберт левандовскиюрген клоппхосеп гвардиола

Левандовски: "Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски предположил, что мог бы из себя представлять симбиоз тренерских качеств Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

"Они очень разные, но если их смешать, получится идеальный тренер", - цитирует поляка The Guardian.

Напомним, что Левандовски работал с Клоппом в дортмундской "Боруссии" (2010-2014), а с Гвардиолой - в "Баварии" (2014-2016).

В текущем сезоне звёздный форвард забил 38 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Не пропустите: Левандовски стал четвёртым в списке лучших голеадоров Бундеслиги в домашних играх. | http://soccernews.ru
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