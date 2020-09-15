Левандовски: "Это будет самый сложный сезон в нашей жизни"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что думает о предстоящем сезоне чемпионата Германии, который стартует 18 сентября.

В первом матче розыгрыша "Бавария" сыграет с "Шальке".

"Предстоящий сезон может стать самым сложным в нашей жизни, для каждого игрока. Игра будет каждые три дня, без перерыва. Это сложно", - заявил футболист.

Также футболист рассказал, что думает об отмене "Золотого мяча".

"Надеюсь, в ближайшие месяцы что-то изменится. Последний сезон был захватывающим для нас. Посмотрим, что произойдет. Я остаюсь сосредоточенными на своей работе", - цитирует Левандовски ESPN.

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