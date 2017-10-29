Левандовски: "Это сложный сезон для меня, в "Баварии" нет дублера на мою позицию"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски: "Это сложный сезон для меня, в "Баварии" нет дублера на мою позицию"
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своем состоянии, после повреждения, которое он получил в матче 10-го тура чемпионата Германии против "РБ Лейпциг" (2:0) и был заменен в перерыве.

"Возможно, это была просто судорога, но я решил не рисковать. Это сложный сезон для меня. Я играю каждые три дня - за "Баварию" или сборную Польши. Никто не может играть постоянно по 90 минут, но у меня нет выбора. В "Баварии" нет дублера на мою позицию", - приводит слова Левандовски Sport Bild.

В этом сезоне 29-летний Левандовски провел за "Баварию" 16 матчей и забил 14 голов.

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