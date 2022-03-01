Левандовски готов остаться в "Баварии" при определенных условиях

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Будущее форварда "Баварии" Роберта Левандовски остается не определенным.

По сведениям Bayern & Germany, 33-летний поляк готов продлить соглашение с клубом. Однако если предложение клуба его не устроит, то он готов рассмотреть вариант со сменой клуба во время летнего трансферного окна.

Действующий контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на счету игрока 39 голов и три ассиста в 33 играх.

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