Левандовски готов остаться в "Баварии" при определенных условиях
Фото инстаграм Роберта Левандовски
Будущее форварда "Баварии" Роберта Левандовски остается не определенным.
По сведениям Bayern & Germany, 33-летний поляк готов продлить соглашение с клубом. Однако если предложение клуба его не устроит, то он готов рассмотреть вариант со сменой клуба во время летнего трансферного окна.
Действующий контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023 года.
В этом сезоне на счету игрока 39 голов и три ассиста в 33 играх.
Читайте также: Левандовски может перейти в испанский топ-клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Определились лидеры в борьбе за Рюдигера
-
Левандовски готов остаться в "Баварии" при определенных условиях
-
Экс-игрок сборной Египта раскритиковал ФИФА за решение по России
-
"Барселона" планирует создать свою криптовалюту
-
УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России
-
Сборная Камеруна назначила нового тренера перед стыками ЧМ-2022
-
Клопп высказался о шансах "Ливерпуля" выиграть квадрупл
-
Рангник не уверен в статусе Роналду в следующем сезоне
-
Названа сумма неустойки, которую Сульшер получил за увольнение из "МЮ"
-
Тухель эмоционально отреагировал на вопрос о ситуации на Украине
-
Представитель Холанда отреагировал на информацию о подписании соглашения с "Реалом"
-
Клопп назвал сроки восстановления Тьяго
-
Легендарного Пеле выписали из больницы
-
"Реал" нашел альтернативу Холанду в чемпионате Италии
-
Левандовски может перейти в испанский топ-клуб
-
Агуэро оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть требл
-
Хави пообщался с хавбеком "Милана" Кессье
-
Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Байера"
-
Николич не вернётся в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20