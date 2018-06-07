Левандовски готов перебраться в Серию А

Теги ювентусбавария мюнхенроберт левандовскигонсало игуаин

Левандовски готов перебраться в Серию АВедущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски готов перебраться в итальянскую Серию А.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний форвард дал свое согласие на переход в туринский "Ювентус". Вероятнее всего, чемпионы Германии и Италии попытаются договориться об обмене поляка на нападающего "старой синьоры" Гонсало Игуаина.

Напомним, "Бавария" повесила ценник на Левандовски. | soccernews.ru

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