Левандовски готов перебраться в Серию А

Ведущий бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски готов перебраться в итальянскую Серию А.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний форвард дал свое согласие на переход в туринский "Ювентус". Вероятнее всего, чемпионы Германии и Италии попытаются договориться об обмене поляка на нападающего "старой синьоры" Гонсало Игуаина.

Напомним, "Бавария" повесила ценник на Левандовски. | soccernews.ru