Левандовски готов перейти в "Челси" или "Реал"



Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, футболистом интересуются "Челси" и "Реала". Ради перехода в другой клуб форвард некоторое время назад сменил агента.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не намерена продавать поляка даже за 100 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Левандовски провел 34 матча и забил 29 голов.

Не пропустите: "Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом. | http://soccernews.ru