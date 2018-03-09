Левандовски готов перейти в "Челси" или "Реал"

Теги бавария мюнхенчелсиреал мадридроберт левандовски

Левандовски готов перейти в "Челси" или "Реал"
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, футболистом интересуются "Челси" и "Реала". Ради перехода в другой клуб форвард некоторое время назад сменил агента.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не намерена продавать поляка даже за 100 миллионов евро.

В этом сезоне 29-летний Левандовски провел 34 матча и забил 29 голов.

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