Левандовски: "Говорили, что моя жена не хочет переезжать во Францию - не слышал ничего глупее"

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Левандовски: "Говорили, что моя жена не хочет переезжать во Францию - не слышал ничего глупее"

Игрок "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что в 2018 году у него была возможность перейти во французский клуб. Об этом сообщает  Get French Football News.

"У меня была возможность перейти во французский клуб. Говорили, что моя жена не хочет переезжать во Францию, но я никогда не слышал ничего глупее, это не имеет к никакого отношения к действительности", - сказал Левандовски.

Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро. Соглашение с немецкий клубом истекает в 2021 году.

В текущем сезоне игрок отметился 31 голом и 12 ассистами в 37 матчах.

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