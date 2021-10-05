Левандовски хочет подписать новый контракт с "Баварией"
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски хочет продолжить свои выступления за мюнхенсую "Баварию" даже после того, как к окончанию подойдет его нынешнее соглашение, рассчитанное до 2024 года.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Роберт намерен подписать новый контракт до 2025 года.
По информации источника, ему бы сейчас хотелось получить от "Баварии" намек о том, что она также не против этого продления.
В нынешнем сезоне Левандовски сыграл семь матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 7 голов.
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|Команда
|М
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|32
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|3
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20