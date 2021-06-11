Левандовски хочет уйти из "Баварии": названа причина

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку этим летом.

По информации AS, 32-летний футболист хочет получить новый вызов в карьере. За ситуацией с его будущим следят "Реал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Контракт звёздного поляка с "ротен" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".

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