Левандовски хочет уйти из "Баварии": названа причина
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку этим летом.
По информации AS, 32-летний футболист хочет получить новый вызов в карьере. За ситуацией с его будущим следят "Реал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Контракт звёздного поляка с "ротен" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20