Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в гранд Ла Лиги

Как сообщает издание AS, форвард хочет намерен летом покинуть немецкий клуб и его приоритетным вариантом является мадридский "Реал", в котором он хотел бы завершить карьеру.

По информации источника, в окружении поляка верят в трансфер, если у "Реала" не получится заполучить Эрлинга Холанда.

Отмечается, что Левандовски в данный момент не входит в планы королевского клуба, но может стать запасным вариантом.

Его соглашение с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.

Также не пропустите: Диего Коста может перейти в "Аталанту". | http://soccernews.ru