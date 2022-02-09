Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"
Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в гранд Ла Лиги
Как сообщает издание AS, форвард хочет намерен летом покинуть немецкий клуб и его приоритетным вариантом является мадридский "Реал", в котором он хотел бы завершить карьеру.
По информации источника, в окружении поляка верят в трансфер, если у "Реала" не получится заполучить Эрлинга Холанда.
Отмечается, что Левандовски в данный момент не входит в планы королевского клуба, но может стать запасным вариантом.
Его соглашение с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.
Также не пропустите: Диего Коста может перейти в "Аталанту". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Боруссии" Дортмунд
-
"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
-
Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"
-
Диего Коста может перейти в "Аталанту"
-
"Барселона" получила право первоочередного выкупа двух бразильских талантов
-
Федор Кудряшов объявил о разводе с женой
-
Канделаки получила должность на ТНТ
-
Джовинко перешел в "Сампдорию"
-
Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку
-
Тарасов и Ещенко отказались перейти в "Красаву"
-
"Ростов" усилился форвардом чешской "Сигмы"
-
У Роналду худшая серия с 2010 года
-
Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии
-
ЦСКА согласовал трансфер колумбийского хавбека, игравшего на Украине
-
ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Лиона"
-
Тренер "Байера" назвал сроки возвращения Азмуна в строй
-
Ди Мария может покинуть ПСЖ
-
"Барселона" сделала крупное предложение Брозовичу
-
Симоне Индзаги наказан за оскорбление арбитра в матче с "Миланом"
-
"Динамо" определилось с соперниками на сборе в Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20