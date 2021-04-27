Левандовски хотят купить несколько топ-клубов

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Левандовски хотят купить несколько топ-клубовФото: Твиттер @lewy_official 
Ряд европейских то-клубов заинтересованы в покупке форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Deutschland.

Срок действия текущего контракта поляка с клубом заканчивается 30 июня 2023 года и в договоре нет пункта об отступных.

Журналист Sky Макс Билефельд сообщает: "По нашей информации, несколько топ-клубов Европы нацелены на Левандовски. "Бавария" уже получила ряд официальных запросов. Пока мы не можем назвать эти клубы. Но работаем, чтобы узнать это.

Многие серьезные клубы ищут нового форварда. Например, "Манчестер Юнайтед". Неясно, где продолжит свою карьеру Кейн. "Челси" не очень устраивает Тэмми Абрахам. "Реал" хочет Мбаппе, но собирается подписать еще и центрального нападающего. "Барселона" также ищет центрфорварда.

Что касается Левандовски, то о сумме ниже 80 миллионов евро даже нет и речи", - заявил журналист.

В текущем сезоне 32-летний Левандовски выходил на поле в составе "Баварии" в 37 матчах во всех турнирах. На его счету 47 забитых мячей и 8 результативных передач.

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