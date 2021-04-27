Левандовски хотят купить несколько топ-клубов
Фото: Твиттер @lewy_official
Ряд европейских то-клубов заинтересованы в покупке форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Deutschland.
Срок действия текущего контракта поляка с клубом заканчивается 30 июня 2023 года и в договоре нет пункта об отступных.
Журналист Sky Макс Билефельд сообщает: "По нашей информации, несколько топ-клубов Европы нацелены на Левандовски. "Бавария" уже получила ряд официальных запросов. Пока мы не можем назвать эти клубы. Но работаем, чтобы узнать это.
Многие серьезные клубы ищут нового форварда. Например, "Манчестер Юнайтед". Неясно, где продолжит свою карьеру Кейн. "Челси" не очень устраивает Тэмми Абрахам. "Реал" хочет Мбаппе, но собирается подписать еще и центрального нападающего. "Барселона" также ищет центрфорварда.
Что касается Левандовски, то о сумме ниже 80 миллионов евро даже нет и речи", - заявил журналист.
В текущем сезоне 32-летний Левандовски выходил на поле в составе "Баварии" в 37 матчах во всех турнирах. На его счету 47 забитых мячей и 8 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18