Левандовски и Хуммельс не попали в символическую сборную лучших игроков "Боруссии" по версии Ройса

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Левандовски и Хуммельс не попали в символическую сборную лучших игроков "Боруссии" по версии Ройса

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс назвал символическую сборную лучших футболистов в истории клуба.

Отметим, что в состав не попали защитник Матс Хуммельс и нападающий Роберт Левандовски.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Штефан Клос;

Защитники: Деде, Жулио Сезар, Маттиас Заммер, Лукаш Пищек;

Полузащитники: Нури Шахин, Михаэль Цорк, Томаш Росицки, Марио Гетце, Якуб Блашчиковски;

Нападающий: Стефан Шапюиза.

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