Левандовски и Хуммельс не попали в символическую сборную лучших игроков "Боруссии" по версии Ройса
Хавбек дортмундской "Боруссии" Марко Ройс назвал символическую сборную лучших футболистов в истории клуба.
Отметим, что в состав не попали защитник Матс Хуммельс и нападающий Роберт Левандовски.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Штефан Клос;
Защитники: Деде, Жулио Сезар, Маттиас Заммер, Лукаш Пищек;
Полузащитники: Нури Шахин, Михаэль Цорк, Томаш Росицки, Марио Гетце, Якуб Блашчиковски;
Нападающий: Стефан Шапюиза.
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|Хоффенхайм
|25
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|10
|Кельн
|25
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|11
|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Аугсбург
|25
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|Фортуна Дюссельдорф
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|24
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