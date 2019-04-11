Левандовски и Коман устроили драку на тренировке "Баварии"

Игроки "Баварии" нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Кингсли Коман устроили драку на тренировке, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболисты повздорили во время одного из игровых эпизодов и набросились друг на друга с кулаками. В итоге, поляка и француза разняли одноклубники.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач решил не отправлять драчунов в раздевалку, а заставил их продолжать занятие.

Напомним, что "Бавария" вылетела из Лиги Чемпионов, но при этом лидирует в чемпионате Германии.

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