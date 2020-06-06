Левандовски и Мюллер не помогут "Баварии" в следующем матче

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски и Томас Мюллер не помогут команде в следующем туре Бундеслиге.

Сегодня, 6 июня, в матче против "Байера" (4:2) оба игрока получили по желтой карточке. Таким образом, Левандовски и Мюллер не сыграют в матче против менхенгладбахской "Боруссии", который запланирован на 13 июня, из-за перебора желтых карточек.

В этом сезоне Мюллер провел 41 матч, забил 11 голов и отдал 23 ассиста. На счету Левандовски 44 гола и 5 результативных передач в 38 играх.

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