Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала на своем официальном сайте список лучших спортсменов 2020 года.
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признал лучшим спортсменом года. Нападающий получил 16,3% голосов. Вторую строчку занял гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (14,3%), на третьем месте испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,9%).
Среди женщин награду получила теннисистка Наоми Осака. За нее отдали голоса 13,85% опрошенных.
Среди лучших команд 2020 года оказались: "Бавария" (34,6%), "Ливерпуль" (19,8%) и баскетбольный "Лос-Анджелес Лейкерс" (17,3%).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18