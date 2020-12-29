Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистовМеждународная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала на своем официальном сайте список лучших спортсменов 2020 года.

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признал лучшим спортсменом года. Нападающий получил 16,3% голосов. Вторую строчку занял гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (14,3%), на третьем месте испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,9%).

Среди женщин награду получила теннисистка Наоми Осака. За нее отдали голоса 13,85% опрошенных. 

Среди лучших команд 2020 года оказались: "Бавария" (34,6%), "Ливерпуль" (19,8%) и баскетбольный "Лос-Анджелес Лейкерс" (17,3%).

Читать также: Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian | http://soccernews.ru
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