Левандовски: "Из-за судейских ошибок я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги Чемпионов"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскисистема видеоповторов var

Левандовски: "Из-за судейских ошибок я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги Чемпионов"

Фото твиттер Роберта Левандовски

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметил важность введения видеотехнологий в футболе.

"Из-за судейских ошибок я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги Чемпионов. Возможно, мы вышли бы в финал и выиграли. Думаю, VAR - хорошая вещь, если её правильно использовать", - цитирует поляка Bayern & Germany. 

В текущем сезоне 33-летний Левандовски сыграл за "Баварию" 25 матчей, забил 30 голов и сделал 3 ассиста.

Пока звёздный нападающий только раз в карьере выиграл ЛЧ - в 2020 году.

Не пропустите: Левандовски высказался об идее проводить ЧМ каждые два года. | http://soccernews.ru
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