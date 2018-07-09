Левандовски изменил решение касательно своего будущего

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски изменил решение касательно своего будущего

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски принял решение остаться в клубе.

Как сообщает Bild, поляк передумал покидать мюнхенский клуб после того, как его трансфер в "Реал" стал маловероятным.

Сейчас Левандовски нацелен на победу в Лиге Чемпионов в составе "Баварии".

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