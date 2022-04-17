Левандовски конфликтует с главным тренером "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски конфликтует с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист недоволен тактикой и методами работами. Также тренера критикует еще один из лидеров "Баварии", но его имя не разглашается. Нагельсманн болезненно воспринимает критику со стороны игроков.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 42 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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