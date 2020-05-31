Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу".
На счету поляка 29 голов в чемпионате Германии, что составляет 58 баллов. Второе место занимает форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов), который пока не может играть, так как чемпионат Италии еще не возобновился. Третье место занимает нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер (24).
Топ-10 бомбардиров Европы выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) - 29 голов, 58 баллов
2. Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) - 27 голов, 54 баллов
3. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия) - 24 гола, 48 балла
4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) - 26 голов, 44 балла
5. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) - 21 гол, 42 балла
6-7. Джейми Варди ("Лестер Сити", Англия) - 19 голов, 38 баллов
6-7. Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 19 голов, 38 баллов
8-9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 18 голов, 36 баллов
8-9. Виссам Бен Йеддер ("Монако", Франция) - 18 голов, 36 баллов
10. Ромелу Лукаку ("Интер", Италия) - 17 голов, 34 гола
Не пропустите: Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы. | http://soccernews.ru
главное
-
Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"
-
Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?
-
Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"
-
"Интер" включил в сделку с ПСЖ по выкупу Икарди особый пункт
-
"Локомотив" предложил болельщикам клуба написать письмо Семину
Лента новостей
-
Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты
-
Лионель Месси высказался о будущем футбола в связи с пандемией коронавируса
-
"Наполи" готов сделать скидку "Арсеналу", чтобы не продавать Милика в "Ювентус"
-
Английские клубы намерены заполучить защитника ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды Одиона Игало
-
Экс-звезда "Баварии" призвал клуб купить другого игрока вместо Сане
-
"Севилья" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле
-
ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди
-
Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму
-
3
Артуро Видаль: "Хочу выиграть с "Барселоной" свое девятое чемпионство подряд"
-
3
Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5
-
Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"
-
Вячеслав Малафеев покинул "Зенит"
-
"Убили душу". Фанаты "Локомотива" отреагировали на прощальный пост клуба, посвященный Семину
-
1
Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?
-
3
Роналду показал, как в одиночку отрабатывает удары по воротам резервного голкипера "Юве"
-
Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол"
-
Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области
-
Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18