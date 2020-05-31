Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу".

На счету поляка 29 голов в чемпионате Германии, что составляет 58 баллов. Второе место занимает форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов), который пока не может играть, так как чемпионат Италии еще не возобновился. Третье место занимает нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер (24).

Топ-10 бомбардиров Европы выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) - 29 голов, 58 баллов

2. Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) - 27 голов, 54 баллов

3. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия) - 24 гола, 48 балла

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) - 26 голов, 44 балла

5. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) - 21 гол, 42 балла

6-7. Джейми Варди ("Лестер Сити", Англия) - 19 голов, 38 баллов

6-7. Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 19 голов, 38 баллов

8-9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 18 голов, 36 баллов

8-9. Виссам Бен Йеддер ("Монако", Франция) - 18 голов, 36 баллов

10. Ромелу Лукаку ("Интер", Италия) - 17 голов, 34 гола

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