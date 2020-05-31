Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5

3 Теги роберт левандовскилионель месситимо вернерчиро иммобилекриштиану роналду

Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу".

На счету поляка 29 голов в чемпионате Германии, что составляет 58 баллов. Второе место занимает форвард "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов), который пока не может играть, так как чемпионат Италии еще не возобновился. Третье место занимает нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер (24).

Топ-10 бомбардиров Европы выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария", Германия) - 29 голов, 58 баллов

2. Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) - 27 голов, 54 баллов

3. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", Германия) - 24 гола, 48 балла

4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Германия) - 26 голов, 44 балла

5. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) - 21 гол, 42 балла

6-7. Джейми Варди ("Лестер Сити", Англия) - 19 голов, 38 баллов

6-7. Лионель Месси ("Барселона", Испания) - 19 голов, 38 баллов

8-9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 18 голов, 36 баллов

8-9. Виссам Бен Йеддер ("Монако", Франция) - 18 голов, 36 баллов

10. Ромелу Лукаку ("Интер", Италия) - 17 голов, 34 гола

Не пропустите: Левандовски возглавил гонку бомбардиров топ-5 лиг Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну, что пацаны,7 ЗБ и ЗМ за Лео? Хе-хе ...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мда ... Эта таблица только подтверждает днищенскую игру так называемого Лео

Ответить
Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Hala Madrid! Madrid Campeon!

Ответить

главное

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов