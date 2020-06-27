Левандовски - лучший бомбардир Бундеслиги сезона 2019/20

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром по итогам Бундеслиги сезона 2019/20.

По итогам сезона, поляк 34 гола в 31 матче. В топ-3 также вошли Тимо Вернер (28 голов в 34 матчах) и Джейдон Санчо (17 голов в 32 матчах).

Топ-10 лучших бомбардиров Бундеслиги выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария", 34 гола);

2. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", 28 голов);

3. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, 17 голов);

4. Ваут Вегорст ("Вольфсбург", 16 голов);

5. Роуэн Хеннингс ("Фортуна", 15 голов);

6. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, 13 голов);

7. Джон Кордоба ("Кельн", 13 голов);

8. Робин Квайсон ("Майнц", 13 голов);

9. Флориан Нидерлехнер ("Аугсбург", 13 голов);

10. Серж Гнабри ("Бавария", 12 голов).

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