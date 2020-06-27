Левандовски - лучший бомбардир Бундеслиги сезона 2019/20

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Левандовски - лучший бомбардир Бундеслиги сезона 2019/20

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром по итогам Бундеслиги сезона 2019/20.

По итогам сезона, поляк 34 гола в 31 матче. В топ-3 также вошли Тимо Вернер (28 голов в 34 матчах) и Джейдон Санчо (17 голов в 32 матчах).

Топ-10 лучших бомбардиров Бундеслиги выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария", 34 гола);

2. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", 28 голов);

3. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, 17 голов);

4. Ваут Вегорст ("Вольфсбург", 16 голов);

5. Роуэн Хеннингс ("Фортуна", 15 голов);

6. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, 13 голов);

7. Джон Кордоба ("Кельн", 13 голов);

8. Робин Квайсон ("Майнц", 13 голов);

9. Флориан Нидерлехнер ("Аугсбург", 13 голов);

10. Серж Гнабри ("Бавария", 12 голов).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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