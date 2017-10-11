Левандовски - лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе, Роналду и Лукаку в тройке

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Левандовски - лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе, Роналду и Лукаку в тройке

Завершился отборочный турнир Чемпионата Мира-2018 в Европе.

Лучшим бомбардиром европейского отбора стал нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который забил 16 голов в 10 матчах.

Вторым стал португалец Криштиану Роналду (15 голов), третьим - бельгиец Ромелу Лукаку (11).

Не пропустите: Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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