Левандовски - лучший бомбардир сезона в топ-5 лигах Европы, Роналду - третий, Месси - нет в пятёрке
Финалом Лиги Чемпионов официально завершился сезон 2019/20.
Лучшим бомбардиром минувшей кампании в ведущих европейских лигах стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, поразивший ворота соперников 55 раз во всех турнирах.
В топ-3 также попали два нападающих из Серии А - Чиро Иммобиле из "Лацио" (39) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (37).
Замыкают первую пятёрку Ромелу Лукаку ("Интер") и Тимо Вернер (экс-"РБ Лейпциг") - у обоих в активе по 34 гола.
1 - Robert Lewandowski scored 55 goals for FC Bayern München in 2019-20 – 16 more than any other player across Europe’s top five leagues in all competitions. Clinical. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/bmzYDPH8q4— OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020
Стоит отметить, что действующий обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси забил 31 мяч во всех турнирах прошедшего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18