Левандовски - лучший бомбардир сезона в топ-5 лигах Европы, Роналду - третий, Месси - нет в пятёрке

Финалом Лиги Чемпионов официально завершился сезон 2019/20.

Лучшим бомбардиром минувшей кампании в ведущих европейских лигах стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, поразивший ворота соперников 55 раз во всех турнирах.

В топ-3 также попали два нападающих из Серии А - Чиро Иммобиле из "Лацио" (39) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (37).

Замыкают первую пятёрку Ромелу Лукаку ("Интер") и Тимо Вернер (экс-"РБ Лейпциг") - у обоих в активе по 34 гола.

