Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте

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Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте

Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших центральных нападающих мира на сегодняшний день.

Возглавил список форвард "Баварии" Роберт Левандовски, помимо поляка в топ-3 вошли Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

1. Роберт Левандовски ("Бавария");

2. Харри Кейн ("Тоттенхэм");

3. Криштиану Роналду ("Ювентус");

4. Ромелу Лукаку ("Интер");

5. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити");

6. Эрлинг Холанд ("Боруссия");

7. Карим Бензема ("Реал");

8. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон");

9. Луис Суарес ("Атлетико");

10. Джейми Варди ("Лестер").

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