Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте
Британский журнал FourFourTwo представил собственный рейтинг лучших центральных нападающих мира на сегодняшний день.
Возглавил список форвард "Баварии" Роберт Левандовски, помимо поляка в топ-3 вошли Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
1. Роберт Левандовски ("Бавария");
2. Харри Кейн ("Тоттенхэм");
3. Криштиану Роналду ("Ювентус");
4. Ромелу Лукаку ("Интер");
5. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити");
6. Эрлинг Холанд ("Боруссия");
7. Карим Бензема ("Реал");
8. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон");
9. Луис Суарес ("Атлетико");
10. Джейми Варди ("Лестер").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18