Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo

Британский журнал FourFourTwo путём голосования среди журналистов определил лучшего футболиста по итогам 2020 года.

Этого звания удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски

В 2020 году форвард провёл за "ротен" и сборную Польши 41 матч, в которых забил 42 гола и сделал 15 ассистов.

Левандовски выиграл все главные турниры сезона с "Баварией" и стал в них лучшим бомбардиром.

Не пропустите: Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
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