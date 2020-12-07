Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo
Британский журнал FourFourTwo путём голосования среди журналистов определил лучшего футболиста по итогам 2020 года.
Этого звания удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
В 2020 году форвард провёл за "ротен" и сборную Польши 41 матч, в которых забил 42 гола и сделал 15 ассистов.
Левандовски выиграл все главные турниры сезона с "Баварией" и стал в них лучшим бомбардиром.
Не пропустите: Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20