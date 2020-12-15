Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5
Медиахолдинг Eurosport выбрал лучшего футболиста мира по итогам уходящего календарного года.
Этого звания удостоился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который выиграл все главные турниры сезона и стал в них лучшим бомбардиром.
В топ-3 также попали форвард ПСЖ Неймар и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. А вот Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") в 2020 году аномально низко в рейтинге - седьмое и восьмое место соответственно.
1. Роберт Левандовски ("Бавария");
2. Неймар (ПСЖ);
3. Мануэль Нойер ("Бавария");
4. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
5. Йозуа Киммих ("Бавария");
6. Серхио Рамос ("Реал");
7. Криштиану Роналду ("Ювентус");
8. Лионель Месси ("Барселона");
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
10. Садио Мане ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д").
Не пропустите: Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18