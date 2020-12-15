Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5

Медиахолдинг Eurosport выбрал лучшего футболиста мира по итогам уходящего календарного года.

Этого звания удостоился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который выиграл все главные турниры сезона и стал в них лучшим бомбардиром.

В топ-3 также попали форвард ПСЖ Неймар и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер. А вот Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") в 2020 году аномально низко в рейтинге - седьмое и восьмое место соответственно.

1. Роберт Левандовски ("Бавария");

2. Неймар (ПСЖ);

3. Мануэль Нойер ("Бавария");

4. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

5. Йозуа Киммих ("Бавария");

6. Серхио Рамос ("Реал");

7. Криштиану Роналду ("Ювентус");

8. Лионель Месси ("Барселона");

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

10. Садио Мане ("Ливерпуль"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д").

Не пропустите: Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА. | http://soccernews.ru