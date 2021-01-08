Левандовски – лучший игрок 2020 года в Германии
Портал Get German Football News (GGFN) составил список ста лучших футболистов в Германии.
Условием для попадания в рейтинг являлось нахождение игрока в заявке команд в Бундеслиге или Бундеслиге 2 на 31 декабря 2020.
"Бавария" доминирует, как и во многих рейтингах последних лет. В первой десятке оказалось сразу 8 представителей мюнхенского клуба.
Топ-15 футболистов года:
1. Роберт Левандовски (форвард, "Бавария")
2. Йозуа Киммих (полузащитник, "Бавария")
3. Джейдон Санчо (полузащитник, "Боруссия" Дортмунд)
4. Эрлинг Холанд (форвард, "Боруссия" Дортмунд)
5. Томас Мюллер (полузащитник, "Бавария")
6. Давид Алаба (защитник, "Бавария")
7. Мануэль Нойер (вратарь, "Бавария")
8. Серж Гнабри (полузащитник, "Бавария")
9. Альфонсо Дэвис (защитник, "Бавария")
10. Леон Горетцка (полузащитник, "Бавария")
11. Матс Хуммельс (защитник, "Боруссия" Дортмунд)
12. Маркус Тюрам (полузащитник, "Боруссия" Менхенгладбах)
13. Алассан Плеа (форвард, "Боруссия" Менхенгладбах)
14. Марсель Забитцер (полузащитник, "РБ Лейпциг")
15. Кристофер Триммель (защитник, "Унион Берлин")
Весь список топ-100 лучших футболистов немецкого футбола смотрите по этой ссылке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18