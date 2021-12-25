Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian

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Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил очередную индивидуальную награду по итогам уходящего года.

Британское издание The Guardian признало поляка лучшим игроком мира в 2021 году.

В топ-3 также вошли Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 8481 очко;

2. Лионель Месси (ПСЖ) - 7830 очков;

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 7589 очков;

4. Карим Бензема ("Реал") - 7214 очков;

5. Жоржиньо ("Челси") - 6859 очков;

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 6705 очков;

7. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 6696 очков;

8. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 6277 очков;

9. Нголо Канте ("Челси") - 6181 очко;

10. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 5965 очков.

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