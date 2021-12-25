Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии WhoScored, Месси не попал в топ-5

Фото твиттер Роберта Левандовски

Авторитетный статистический портал Whoscored представил пятёрку лучших футболистов 2021 года.

Главным показателем в выборе топ-5 номинантов были оценки, полученные игроками за матчи в уходящем году.

Первое место занял нападающий "Баварии" Роберт Левандовски со средним баллом 8,08. Следом за поляком идут Мохамед Салах из "Ливерпуля" (7,89), Килиан Мбаппе из ПСЖ (7,80), Карим Бензема из "Реала" (7,75) и Хакан Чалханоглу из "Интера" (7,48).

Примечательно, что выигравший в 2021 году "Золотой мяч" форвард ПСЖ Лионель Месси оказался за пределами пятёрки лучших.

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