Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года по версии международной федерации футбола (ФИФА).

Левандовски получил награду The Best, опередив в борьбе за этот приз аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси и египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Стоит отметить, что Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА и в прошлом году.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк провел за "Баварию" 27 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал три результативные передачи.

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