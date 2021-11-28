Левандовски - лучший игрок мира по версии IFFHS

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Левандовски - лучший игрок мира по версии IFFHS

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Форвард занял первое место по результатам голосования, набрав 150 очков. Вторым стал аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси (105). В первую тройку также вошел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо (40). 

Топ-10 лучших игроков года по версии IFFHS выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 150.
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 105.
3. Жоржиньо ("Челси) - 40. 
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 35.
5-6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 20.
5-6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 20.
7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 15.
8-9. Нголо Канте ("Челси") - 10
8-9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 10
10. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 5.

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