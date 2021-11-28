Левандовски - лучший игрок мира по версии IFFHS
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Форвард занял первое место по результатам голосования, набрав 150 очков. Вторым стал аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси (105). В первую тройку также вошел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо (40).
Топ-10 лучших игроков года по версии IFFHS выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 150.
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 105.
3. Жоржиньо ("Челси) - 40.
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 35.
5-6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 20.
5-6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 20.
7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 15.
8-9. Нголо Канте ("Челси") - 10
8-9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 10
10. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 5.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18