Левандовски - лучший игрок мира по версии IFFHS

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Форвард занял первое место по результатам голосования, набрав 150 очков. Вторым стал аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси (105). В первую тройку также вошел итальянский полузащитник "Челси" Жоржиньо (40).

Топ-10 лучших игроков года по версии IFFHS выглядит так:

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 150.

2. Лионель Месси (ПСЖ) - 105.

3. Жоржиньо ("Челси) - 40.

4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 35.

5-6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 20.

5-6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 20.

7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 15.

8-9. Нголо Канте ("Челси") - 10

8-9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 10

10. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 5.

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