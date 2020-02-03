Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году

Журнал Piłka Nożna назвал лучшего польского футболиста по итогам 2019 года.

Этого звания ожидаемо удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

"Спасибо большое за эту награду и звание лучшего футболиста 2019 года в Польше, равно как и за то, что вы признали сборную Польши лучшей командой года", - написал 31-летний футболист в твиттере.

Стоит отметить, что для Левандовски подобная награда стала восьмой в карьере.

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