Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году

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Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году

Журнал Piłka Nożna назвал лучшего польского футболиста по итогам 2019 года.

Этого звания ожидаемо удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

"Спасибо большое за эту награду и звание лучшего футболиста 2019 года в Польше, равно как и за то, что вы признали сборную Польши лучшей командой года", - написал 31-летний футболист в твиттере.

Стоит отметить, что для Левандовски подобная награда стала восьмой в карьере.

Не пропустите: Левандовски рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Молодец, но "Золотой бутсы" и "Золотого мяча ему скорее всего не видать.

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