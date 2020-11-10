Левандовски - лучший игрок сезона-2019/2020 по версии Goal. Месси и Роналду - в топ-5

Портал Goal.com составил список из лучших футболистов по итогам 2020 года.

Первое место занял польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, чемпионата и Кубка Германии. Вторым стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. В первую тройку также вошел аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял пятое место.

Топ-25 лучшие игроков сезона-2019/2020 по версии Goal выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария")

2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

3. Лионель Месси ("Барселона")

4. Неймар (ПСЖ)

5. Криштиану Роналду ("Ювентус")

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

8. Карим Бензема ("Реал")

9. Томас Мюллер ("Бавария")

10. Садио Мане ("Ливерпуль")

11. Йозуа Киммих ("Бавария")

12. Тьяго Алькантара ("Ливерпуль")

13. Серхио Рамос ("Реал")

14. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

15. Ромелу Лукаку ("Интер")

16. Серж Гнабри ("Бавария")

17. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)

18. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

19. Чиро Иммобиле ("Лацио")

20. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

21. Мануэль Нойер ("Бавария")

22. Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

23. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

24. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

25. Пауло Дибала ("Ювентус").

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