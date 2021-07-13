Левандовски мечтает играть за "Реал"
Фото сайт "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски хочет стать игроком мадридского "Реала", утверждает AS.
По сведениям издания, выступления за "бланкос" - давняя мечта польского бомбардира.
В этом году уход 32-летнего футболиста маловероятен, а вот в 2022-м форвард может сменить команду.
В прошлом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 40 матчей, забил 48 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
-
Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина
Лента новостей
-
ФИФА наложила трансферный бан на украинский клуб
-
Левандовски мечтает играть за "Реал"
-
УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020
-
Василий Уткин заступился за Дзюбу
-
Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж
-
"Манчестер Сити" возобновил интерес к Ингсу
-
Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
-
Стали известны подробности финансового кризиса в "Нижнем Новгороде"
-
Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
-
"Марсель" представил новую гостевую форму
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
РПЛ объявила о переносе четырёх матчей
-
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда
-
УЕФА предложили провести матч Италия - Аргентина
-
"Валенсия" сообщила о возвращении Черышева
-
Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020
-
Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна
-
"Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны"
-
"Интер" договорился с Бельерином
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20