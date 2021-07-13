Левандовски мечтает играть за "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовскитрансферы

Левандовски мечтает играть за "Реал"

Фото сайт "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски хочет стать игроком мадридского "Реала", утверждает AS.

По сведениям издания, выступления за "бланкос" - давняя мечта польского бомбардира.

В этом году уход 32-летнего футболиста маловероятен, а вот в 2022-м форвард может сменить команду.

В прошлом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 40 матчей, забил 48 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020

УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов