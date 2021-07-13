Левандовски мечтает играть за "Реал"

Фото сайт "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски хочет стать игроком мадридского "Реала", утверждает AS.

По сведениям издания, выступления за "бланкос" - давняя мечта польского бомбардира.

В этом году уход 32-летнего футболиста маловероятен, а вот в 2022-м форвард может сменить команду.

В прошлом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 40 матчей, забил 48 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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