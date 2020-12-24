Левандовски, Месси и Роналду попали в топ-3 игроков 2020 года по версии The Guardian
Британская газета The Guardian представила свой список лучших футболистов в мире по итогам 2020 года.
Первое место занял польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата и Кубка Германии, а также Лиги Чемпионов. Вторым стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, третье место занял португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Топ-10 игроков по итогам 2020 года по версии The Guardian выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Бавария")
2. Лионель Месси ("Барселона")
3. Криштиану Роналду ("Ювентус")
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
5. Садио Мане ("Ливерпуль")
6. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
8. Мохаммед Салах ("Ливерпуль")
9. Неймар (ПСЖ)
10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18